Подоляк об инциденте в Польше: "Войну развязала и ведет Россия, это единственное объяснение любым эксцессам с ракетами"

Подоляк подчеркнул, что Россия атакует всю территорию Украины устаревшим советским оружием, поэтому неудивительно, что трагедии могут затронуть и другие страны на европейском континенте.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сообщение о том, что упавшие в Польше ракеты, повлекшие гибель двух человек, могли быть ракетами украинской ПВО. По его словам, только Россия своими ракетными атаками виновата в угрозах и эксцессах в других странах.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"На мой взгляд, нужно придерживаться только одной логики. Войну развязала и ведет Россия. Россия массово атакует крылатыми ракетами Украину. Россия превратила восточную часть европейского континента в непредсказуемое поле боя. Намерение, средства исполнения, риски, эскалация — все это только Россия. И здесь не может быть никаких других объяснений каким-либо эксцессам с ракетами", — заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что "когда страна-агрессор наносит умышленный массированный ракетный удар по всей территории большой страны на европейском континенте своим устаревшим советским оружием, трагедия рано или поздно происходит и на территориях других государств".

Подоляк подчеркнул, что российские ракеты или их обломки уже неоднократно падали в приграничных зонах Украины с другими государствами, входящими в ЕС или НАТО.

"Не вижу ни малейшего смысла избегать этой простой логики — только Россия своими ракетными атаками виновата в угрозах и эксцессах в других странах".

Напомним, вечером 15 ноября на территории восточной Польши в селе Пшеводуви упала ракета, в результате чего погибли два человека. Это произошло примерно в 6 километрах от украинско-польской границы.

В то же время издание AP со ссылкой на трех чиновников из США сообщает, что упавшая на территории Польши ракета могла быть выпущена из украинской ПВО для сбивания российской воздушной цели.

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