Подоляк об ударе по Одессе: "Россия отказалась от каких-либо принципов и правил"

Российская ракета 6 марта попала в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции. В частности, это свидетельствует о том, что Россия сошла с ума в полном смысле этого слова.

Об этом сказал советник ОПУ Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

Деражава-агрессорка каждый день сознательно, намеренно атакует гражданское население. Захватчики настолько ненавидят Одессу, что просто стирают ее с лица земли.

"Владимир Зеленский с господином Мицотакисом приехали в уничтоженную многоэтажку, где погибли 12 человек, из них — пятеро детей, один меньше другого и в этот момент Россия наносит ракетные удары".

Подоляк подчеркнул, что Россия постоянно идет на эскалацию. Очевидно, что для агрессора больше нет принципов и правил.

"Они будут убивать. И здесь даже не вопрос в Украине. Здесь вопрос, что на территории Одессы в этот момент находился представитель Европейского Союза и НАТО. Надо понимать, что для России уже не существует никаких красных границ и так далее".

По убеждению советника ОПУ, единственное решение, которое приведет Европу к безопасному контуру, к архитектуре безопасности – это проигрыш России. И удар по Одессе четко фиксирует: без кардинального разрешения ситуации ничего не будет.

Ранее в Офисе президента рассказали, были ли Зеленский и Мицотакис целью россиян.

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