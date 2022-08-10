Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Подоляк обратил внимание на то, что контртерроризмом в ООН занимается россиянин

Дата публикации
Просмотры
543
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Подоляк обратил внимание на то, что контртерроризмом в ООН занимается россиянин

Фото: Associated Press

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк обратил внимание на то, что главой Контртеррористического управления ООН и заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций является представитель России Владимир Воронков.

Подоляк отметил бессмысленность того, что "представитель крупнейшей террористической организации занимается контртерроризмом".

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Между прочим, главой Контртеррористического управления и заместителем Генсека ООН является российский дипломат В.Воронков. Представитель крупнейшей террористической организации занимается… контртерроризмом. Что дальше? Борьбу с наркотрафиком возглавит Эль Чапо? Так почему ООН – символ недееспособности?" – написал Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк сообщил, что президент Владимир Зеленский может посетить осенний саммит "Большой двадцатки" в Индонезии, если на нем будет присутствовать российский диктатор Владимир Путин.

Читайте также:

Подоляк назвал условие продолжения переговоров с Россией 

Подоляк назвал условие продолжения переговоров с Россией 

Похожие темы:

Следующая публикация