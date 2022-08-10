Подоляк обратил внимание на то, что контртерроризмом в ООН занимается россиянин

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк обратил внимание на то, что главой Контртеррористического управления ООН и заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций является представитель России Владимир Воронков.

Подоляк отметил бессмысленность того, что "представитель крупнейшей террористической организации занимается контртерроризмом".

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Между прочим, главой Контртеррористического управления и заместителем Генсека ООН является российский дипломат В.Воронков. Представитель крупнейшей террористической организации занимается… контртерроризмом. Что дальше? Борьбу с наркотрафиком возглавит Эль Чапо? Так почему ООН – символ недееспособности?" – написал Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк сообщил, что президент Владимир Зеленский может посетить осенний саммит "Большой двадцатки" в Индонезии, если на нем будет присутствовать российский диктатор Владимир Путин.

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