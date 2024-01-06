Подоляк объяснил, какими методами Россия надеется выиграть войну

РФ уже не маскирует свои намерения мифической "денацификацией".

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что стратегия РФ против войны в Украине абсолютно ясна и прозрачна.

Об этом он написал в Сети.

Подоляк говорит, что РФ пытается "пересидеть" страны демократии и проукраинскую коалицию, пессимизируя настроения, чтобы не проиграть категорически и не нести ответственности за военные преступления.

Кроме того, РФ пытается масштабно провоцировать любые центры напряженности, любые эскалации, любые конфликты в разных точках мира, чтобы отвлечь глобальные ресурсы от поддержки Украины.

"Проводить массовые ракетные обстрелы территорий и гражданского населения Украины, чтобы спровоцировать гуманитарные катастрофы и реализовать настоящие (геноцидные) целые войны. Систематический обстрел с территории России прифронтовых городов Украины, чтобы превратить эти территории в выжженную землю и использовать это как базовый пропагандистский аргумент", — добавляет Подоляк.

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Еще страна-агрессорка прибегает к "мясным штурмам" на приоритетных направлениях, чтобы иметь хоть какие-то результаты и таким образом оправдать внутреннюю милитаризацию и превращение страны в мобилизационно-трудовой лагерь.

"Резкое наращивание объемов пессимизирующей пропаганды с параллельными попытками вмешаться в итоги избирательных кампаний ключевых демократических стран. Однако для всех этих манифестных попыток устоять противоядие «российской стратегии» существует. Самое время ее активно применять",- резюмировал советник ОП.

Ранее Подоляк заявил, что Российская Федерация уже не маскирует свои намерения мифической "денацификацией " на фоне заключения договоров с Северной Кореей и Ираном. "Вось зла" еще никогда не была столь очевидна.

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