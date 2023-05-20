Подоляк объяснил, откуда Россия берет ресурсы для строительства новых ракет

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что, несмотря на многочисленные санкции, введенные против российской военной машины, страна-агрессорка продолжает искать пути для обхода этих ограничений.

Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

По его словам, сегодня находятся страны, которые все же помогают РФ получать необходимое для строительства новых ракет. Они периодически "цинично и лицемерно говорят слово "мир", и в то же время ищут возможность обеспечить врага посредничеством в покупке различных технологий или продуктов двойного назначения.

"У нас есть рабочая группа при Офисе Президента Макфола-Ермака, которая занимается анализом уже введенных санкций и анализом возможности их обходить. Эти аналитические продукты передают нашим партнерам европейских комиссий, которые изучают дополнительную возможность России обходить санкции", — рассказал Подоляк.

Однако, несмотря на то, что Россия и дальше производит ракеты, это уже "совсем не то количество, которое было раньше", говорит Подоляк. Это связано с тем, что РФ сегодня тратит больше, чем может производить.

"Россия хочет иметь затяжной конфликт, но очень низкой интенсивности. Потому что у нее нет ресурса на затяжной конфликт высокой интенсивности. Нам не выгодно ни одно, ни другое. Но хочу подчеркнуть: у России нет неограниченных ресурсов. У России с ресурсами тоже огромные проблемы, потому что страны постепенно отказываются давать возможность закупать через них разные продукты", — отметил Подоляк.

Напомним, из расследования "Важных историй" стало известно, что Россия покупает и ввозит беспилотники и электронику для своих вооруженных сил через Казахстан. И помешать этому не становятся даже западные санкции.

В то же время с 24 февраля 2022 года ракетный арсенал России сократился примерно на 70%. К подсчетам включены запасы ракет в РФ перед началом войны и ракеты, которые были изготовлены при ведении боевых действий.

По данным ГУР, Россия исчерпала свой существенный запас ракет, но сумела наладить производство, несмотря на международные санкции. Так, по состоянию на сегодняшний день россияне в состоянии изготавливать за месяц:

около 25 "Калибров",

Х-101 – 35 единиц,

"Кинжалов" – две единицы,

баллистических ракет 9М723 в "Искандер-М" – пять единиц.

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