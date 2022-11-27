Подоляк объяснил, почему оккупанты покинут Запорожскую АЭС

Советник главы ОП назвал по меньшей мере две причины, почему ЗАЭС остается и будет и дальше украинской.

Линия обороны российской армии постепенно отодвигается к границам РФ, так что оккупанты не смогут удержать Запорожскую АЭС. Вскоре ЗАЭС не только формально, но и фактически станет украинской.

Об этом говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в прямом эфире телеканала FREEДОМ.

"Военнослужащие РФ уйдут из Запорожской АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к границам РФ", — заявил он.

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Кроме того, Подоляк подчеркнул, что международное сообщество, в отличие от ситуации с аннексией Крыма, продемонстрировала принципиальную позицию льносительно принадлежности атомной станции.

"Когда Россия захватила Крым, и все международные представительства махнули рукой и сказали: "Ну, ладно", то теперь такая история не пройдет", — сказал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что весь мир открыто заявляет, что у "Росатома" нет никакой юридической силы над ЗАЭС, эта станция исключительно украинская.

Напомним, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что российские военные могут готовиться к выходу из территории Запорожской атомной электростанции.

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