Подоляк объяснил, почему оккупанты покинут Запорожскую АЭС

Советник главы ОП назвал по меньшей мере две причины, почему ЗАЭС остается и будет и дальше украинской.
Линия обороны российской армии постепенно отодвигается к границам РФ, так что оккупанты не смогут удержать Запорожскую АЭС. Вскоре ЗАЭС не только формально, но и фактически станет украинской.
Об этом говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в прямом эфире телеканала FREEДОМ.
"Военнослужащие РФ уйдут из Запорожской АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к границам РФ", — заявил он.
Кроме того, Подоляк подчеркнул, что международное сообщество, в отличие от ситуации с аннексией Крыма, продемонстрировала принципиальную позицию льносительно принадлежности атомной станции.
"Когда Россия захватила Крым, и все международные представительства махнули рукой и сказали: "Ну, ладно", то теперь такая история не пройдет", — сказал он.
Советник главы ОП подчеркнул, что весь мир открыто заявляет, что у "Росатома" нет никакой юридической силы над ЗАЭС, эта станция исключительно украинская.
Напомним, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что российские военные могут готовиться к выходу из территории Запорожской атомной электростанции.
Читайте также: