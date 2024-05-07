Подоляк отреагировал на инаугурацию Путина: "Коронация очередного кровавого российского тирана"

По его словам, Россия совсем не готова соответствовать современности, в то же время намерена усиливать агрессию.

В Офисе президента отреагировали на инаугурацию Владимира Путина. Так, советник ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что Путин не президент, а РФ – не свободная страна.

Об этом советник Офиса президента Украины написал в своем Telegram.

"Не президент. Но классический малообразованный диктатор РФ. Не инаугурация. Но классическая российская коронация очередного лагерного пахана… Не свободная страна. Но полноценная диктатура с выраженными комплексами ненависти, зависти, желания чужой крови… Не готовность соответствовать современности. Но выражено намерение увеличивать агрессию, но выражено намерение увеличивать агрессию, экспансию и масштабировать войны в разных форматах…", – отметил советник ОПУ.

Подоляк задает риторический вопрос: неужели это еще не очевидно? И неужели, продолжает он, все еще есть желание наслаждаться зрелищем коронации очередного кровавого русского тирана?

Напомним, в Москве 7 мая 2024 года состоялась так называемая "инаугурация" Владимира Путина. Диктатор начинает свой пятый срок в должности президента России. В начале своей речи диктатор Путин "поблагодарил россиян и своих солдат-оккупантов, которые воюют против Украины".

Читайте также: