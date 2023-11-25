Подоляк отреагировал на массированный обстрел в годовщину Голодомора: "Россия всегда ненавидела Украину"

О переговорах с террористами, которые в такие дни цинично атакуют невинных гражданских, не может быть и речи.

Россия нанесла массированную атаку дронами по Украине дронами, в большинстве своем нацелившись на ее сердце – Киев. Противник прибег к этому именно в День памяти жертв Голодомора, в очередной раз продемонстрировав свою ненависть к украинцам.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Россия должна проиграть

Как отметил Подоляк, Россия всегда ненавидела Украину. В течение большого исторического промежутка времени она пыталась уничтожить наше государство.

"Превратить в разрушенные земли, захватить территории, заселить территории своими отщепенцами и зеками, стереть украинскую идентичность…", – подчеркнул советник ОП.

Именно поэтому, считает он, сегодня, в день памяти 7 млн. жертв российского геноцида 30-х годов прошлого века – Голодомора, Россия совершила массированную атаку Украины дронами. Было выпущено более 70 "Шахедов", преимущественно направлявшихся на столицу.

"И делала Россия это намеренно, символически, пытаясь унизить нашу память, целясь исключительно в гражданские объекты. Намереваясь массово убить гражданских, испугать, унизить, сломать…", – говорит Подоляк.

Учитывая это, говорит советник, все должны заключить: с Россией нельзя, не надо и не о чем говорить.

"Перестаньте считать России хоть и отсталой, но частью современной цивилизации, способной к сочувствию и готовности выполнять обязательства. Перестаньте кормить ru-убийц надеждой, что и на этот раз они смогут избежать жестокой ответственности, выйти сухими из воды, остаться безнаказанными. Перестаньте провоцировать их своими "слабостями" на усиление атак", – подчеркнул советник Офиса.

Михаил Подоляк уверяет, что пора осознать: Россия обязательно должна проиграть.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские почтили жертв Голодомора в 90-ю годовщину трагедии.

Читайте также: