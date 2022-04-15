Подоляк отреагировал на угрозы Москвы бомбить Киев: этих субъектов будут ждать аресты

Подоляк отреагировал на угрозы Москвы бомбить Киев: этих субъектов будут ждать аресты

С угрозами выступают не только кремлевские пропагандисты, но и российские чиновники.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на угрозы Москвы бомбить Киев и заявил, что российские политики "потерялись во времени".

Об этом он написал в своем Телеграмме.

"В России разные субъекты, которые потерялись во времени, прямо сейчас предлагают максимально жестоко бомбить центр Киева и обязательно уничтожать мирных людей. Массово уничтожать. С максимальными разрушениями. Включая Президента Зеленского", — напомнил Подоляк.

По его словам, с такими угрозами выступают не только российские пропагандисты, но и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и десятки других политиков и чиновников.

"Достаточно выставить на этих субъектов "красные" розыскные карточки. Для начала. Дальше — больше. Пора бы уже нам действительно готовиться к массовым арестам субъектов, которые с каждым днем все более откровенно требуют массовых смертей украинцев", — отметил Подоляк .

Напомним, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил, что оккупанты начали серию терактов и уже официально угрожают обстрелами Киеву из-за потери крейсера "Москва". В настоящее время россияне намерены наращивать количество ракетных ударов по украинской столице.

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