Подоляк ответил, будут ли выносить законопроект о мобилизации на голосование в нынешнем виде

Законопроект можно будет выносить, когда он будет более хорошим.

Законопроект о мобилизации в нынешнем виде не будут выносить на голосование. Это возможно только после обсуждения и изменения.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он пояснил, что тот закон, который сегодня используется, не отвечает нынешним реалиям.

"И потому это очень хорошо, что на уровне Генштаба, Минобороны, Минфина или Кабмина в целом, на уровне профильных комитетов Рады, на уровне экспертной среды проходит дискуссия. Это правильно. Потому что юридические изменения нужно внести в этот закон, то есть имеется в виду через соответствующий законопроект. Будет ли он в таком виде? Нет. Безусловно, для того и вносится определенный законопроект — для обсуждения", — подчеркнули у Зеленского.

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Законопроект можно будет рассматривать, когда он будет более хорошим. Он также отметил, что в демократическом обществе всегда есть место дискуссии, что позволяет получить максимально эффективный результат.

"Несмотря на то, что традиционно для Украины сначала много хейта, много токсичности, скандалов, но постепенно, увидите, этот законопроект будет урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции. После этого, безусловно, парламент будет его голосовать в первом, втором чтении, и у нас будет новый закон о мобилизации", — отметил Подоляк.

В то же время, в партии "Слуга народа" не считают, что президент Владимир Зеленский обязательно должен представлять законопроект о мобилизации.

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