Подоляк озвучил, когда ожидать перелома в войне и что для этого нужно

Перелом в войне происходит прямо сейчас, поскольку Россия отбросила все свои пропагандистские клише и сражается исключительно количеством реанимированного старого оружия, бронетехники, снарядов.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Российская Федерация безусловно будет воевать и дальше количеством, то есть проводить мобилизации дополнительные. Россия является технологически отсталой страной, которая всегда делает ставку на агрессивном доминировании и шантаже", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, в Украине продолжается переоснащение армии.

"И переформатирование понимания, что такое современная война с учетом того, что ты не можешь количеству противопоставить количеству. На "Рамштайне" говорят о необходимости существенного наращивания производства дронов. Почему дронов, потому что это гораздо более быстрое производство, оно позволяет частично компенсировать дефицит артиллерии ... Параллельно с тем надо понимать, что ключевым элементом войны является обеспечение, инфраструктурная логистика, которая позволяет России быстро опрокидывать 10-15-20 тысяч мобилизованных", — отмечает Подоляк.

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По его словам, для того чтобы это все разрушать нужные дальнобойные ракеты в большом количестве, не просто 10-20-30 штук, а нужно непосредственно 100-200-500 ракет разной дальности, которые можно использовать в течение месяца. Впоследствии дополнительно следует вкладываться в системы радиоэлектронного контроля для того, чтобы окончательно уничтожить определенное количественное преимущество России в тех же дронах соответствующих модификаций ("Орланы" или "Ланцеты") по линии фронта.

"Параллельно с этим обязательно нужно все же решить проблему авиационной компоненты, потому что Россия практически ежедневно использует большое количество управляемых авиационных бомб по линии фронта. Сегодня ясно понятно, что количественно воевать нет смысла – Российская Федерация нет цены войны. То есть они потеряют". еще 100 тысяч, еще 200 тысяч — это не цена для путинской вертикали... Для того, чтобы эти 200 тысяч... уничтожить и уничтожить мгновенно — нужны инструменты", — резюмировал Подоляк.

Ранее стало известно, что Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования и соцподдержки (ТЦК) работать круглосуточно, чтобы избавиться от разрыва с событиями на фронте.

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