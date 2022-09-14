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Подоляк показал, как украинцы встречают ВСУ на освобожденных территориях (видео)

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Подоляк показал, как украинцы встречают ВСУ на освобожденных территориях (видео)

Фото: Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк показал, как украинских защитников встречают на освобожденных от россиян территориях.

Люди на только что оккупированных землях встречают украинских воинов со слезами на глазах. Рассказывают, что россияне заставляли их работать за еду и угрожали расправой.

Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.

Подоляк опубликовал видео с освобожденных территорий Украины, находившихся в оккупации полгода. По его словам, местные не знали, что происходит в Украине.

"В оккупации... Полгода прожили без света и связи. Не догадывались, что Киев выстоял, а за них весь мир. Они были вынуждены покинуть дома и работать за еду", — рассказал Подоляк.

Российские оккупанты угрожали жителям, что их якобы казнят, если Украина вернется.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм в Харьковской области. Там глава государства принял участие в торжественном поднятии украинского флага.

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