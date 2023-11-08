Подоляк предупредил украинцев о "четырех главных пропагандистских идеях-фикс России"

Россия сейчас продвигает в отношении Украины четыре пропагандистских нарратива: "замороженный конфликт", "переговоры", "санкции не работают", "среди военно-политического руководства Украины раскол".

Об этом предупредил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Рф категорически боится военного проигрыша и продолжения давления по линии фронта", "Рф нужна только капитуляция Украины и сохранение за собой хотя бы части оккупированных территорий", "ресурсное истощение России слишком очевидно, военные производства депрессированы, происходит постоянный поиск расходников в Иране / КНДР, "РФ категорически хочет спровоцировать внутриполитический кризис в Украине, чтобы не проиграть", – пояснил политик.

Подоляк призвал украинцев не поддаваться российской пропаганде и уверен, что ничего из вышеперечисленного нет и не будет.

"На самом деле нет и не будет перехода войны в затяжной формат (переговоры об объемах оружия продолжаются, инвестиции в производства идут, стратегии корректируются); нет и не будет переговорного процесса на условиях России, поскольку это не преодолевает проблемы войны, а, наоборот, ее масштабирует; работают – и очень эффективно – санкции (но нужно преодолевать проблему частных посредников из третьих стран, частично дающих возможность обходить санкции); военное и политическое руководство Украины находится в постоянном эффективном общении на разных площадках", – подчеркнул он.

Напомним, в последние дни западные СМИ распространили слухи о расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Сеть заполонили российские фейки о "госперевороте" и "отставке" главнокомандующего ВСУ. Что известно о скандале – читайте по ссылке.

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