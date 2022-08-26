Подоляк пригласил посетить Бучу депутатов Германии, призывающих прекратить поставлять Украине тяжелое вооружение

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пригласил посетить Бучу представители Социал-демократической партии Германии, призывающие прекратить поставлять Украине тяжелое вооружение.
Он подчеркнул, что русские войска несут только смерть и разрушение. Западное оружие помогает Украине вернуть мир и защищать детей.
Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.
"Приглашаю всех, кто призывает Германию перестать помогать Украине, на экскурсию в Бучу. Обсудим ваши аргументы с семьями замученных украинцев", — подчеркнул Подоляк.
Напомним, правительство Германии планирует передать Украине на вооружение новейшие системы ПВО IRIS-T уже в ближайшие недели.
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