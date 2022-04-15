Подоляк призвал Европу отправить Россию на финансово-экономическое дно, вслед за крейсером "Москва"

Подоляк призвал ЕС ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Европу отправить Россию на финансово-экономическое дно, введя нефтяное эмбарго.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Украина уже отправила на дно российский крейсер "Москва". Пора для Европы отправить на финансово-экономическое дно реальную Москву. Все, что для этого нужно, – полное эмбарго на нефть и газ", — написал Подоляк.

Напомним, на российском крейсере "Москва" 13 апреля возник пожар. Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун", сообщает официальный Киев. После этого корабль начал тонуть. В то же время россияне утверждают, что на крейсере взорвался боеприпас.

Впоследствии Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил, что оккупанты начали серию терактов и уже официально угрожают обстрелами Киеву из-за потери крейсера "Москва". В настоящее время россияне намерены наращивать количество ракетных ударов по украинской столице.

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