Подоляк призвал мир прекратить предлагать Украине капитуляцию, замаскированную под дипломатию

В Офисе президента убеждены, что "дипломатическое урегулирование" войны предусматривает проигрыш Украины, поэтому сами украинцы на это никогда не согласятся.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал прекратить предлагать Украине капитуляцию, замаскированную под дипломатию.

Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.

"Когда кто-то говорит о "дипломатическом урегулировании", он действительно предлагает Украине выполнить ультиматум России: отдать территории, признать поражение. Украинский народ на это никогда не согласится. Поэтому просьба: прекратите предлагать Украине капитуляцию, замаскированную под дипломатию", — написал Подоляк.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что у самого российского диктатора Владимира Путина нет интереса к дипломатическому решению войны в Украине после восьми месяцев вторжения.

Напомним, ранее Подоляк прокомментировал возвращение России к "зерновому соглашению". По его словам, выходки РФ по поводу "зернового коридора" показывают, что путь к "умиротворению" агрессора лежит лишь через разумную демонстрацию силы.

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