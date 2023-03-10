Подоляк прокомментировал небывалую международную активность Лукашенко

У Зеленского убеждены, что белорусский диктатор Лукашенко пытается найти себе новых союзников, понимая, что лидерству Путина в РФ скоро конец.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается с помощью своей международной активности найти новое покровительство вместо российского.
Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
"Он не хвастается (своей возможностью проводить визиты в другие страны — ред.), а истерически ищет возможность получить покровительство еще от кого-то кроме России. Это, очевидно, единственный мотив, который Лукашенко имеет", — объяснил Подоляк.
По его словам, сейчас в Украине происходит "финализация времен России агрессивного типа", которая тотально контролировала Беларусь. Теперь Лукашенко понимает, что уже в ближайшем будущем он избавится от возможностей получать ресурсы от Путина.
"Он (Лукашенко – ред.) хочет получить покровителя для того, чтобы какое-то время остаться в своем кресле. Потому что процессы, которые начнутся после войны, когда российская элита будет исчезать, а часть ее будет находиться на скамье подсудимых спецтрибунала, вот он хочет именно это время пересидеть. На этот срок (1-2 года после войны – ред.) он хочет найти себе новых союзников, новых партнеров, которые замолвят за него словечко", — считает Подоляк.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 28 февраля, прибыл в Китай. Там он встретился там с главой КНР Си Цзиньпином.
В американском Институте изучения войны считают, что Россия может использовать визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай для достижения нескольких своих задач, среди которых обход режима санкций.
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