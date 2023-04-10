Подоляк прокомментировал нежелание Маска удалять аккаунт Медведева: "Это не о свободе слова, а о массовых убийствах"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал разблокировку Твиттером аккаунтов российских пропагандистов.
Советник главы ОП Михаил Подоляк пожаловался на действия руководства Твиттера, решивших разблокировать аккаунты российских пропагандистов.
Об этом он написал на своей странице в соцсети.
"Разблокированные аккаунты российских властей, масштабирование ru-твитов об “убей Украине” на фоне откровенной пессимизации украинцев – это вообще не о свободе слова… Твиттер не видит вреда в распространении пропаганды, которая прямо поощряет уничтожение украинцев и массовые убийства. Может, ИИ лучше промодерирует?" – отметил Михаил Подоляк.
Напомним, что владелец Твиттера Илон Маск отказался ограничивать аккаунты российских правительственных структур и удалить твит экспрезидента России Дмитрия Медведева со словами "Украина исчезнет... потому что она никому не нужна".
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