Подоляк прокомментировал нежелание Маска удалять аккаунт Медведева: "Это не о свободе слова, а о массовых убийствах"

Советник главы ОП Михаил Подоляк пожаловался на действия руководства Твиттера, решивших разблокировать аккаунты российских пропагандистов.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Разблокированные аккаунты российских властей, масштабирование ru-твитов об “убей Украине” на фоне откровенной пессимизации украинцев – это вообще не о свободе слова… Твиттер не видит вреда в распространении пропаганды, которая прямо поощряет уничтожение украинцев и массовые убийства. Может, ИИ лучше промодерирует?" – отметил Михаил Подоляк.

Напомним, что владелец Твиттера Илон Маск отказался ограничивать аккаунты российских правительственных структур и удалить твит экспрезидента России Дмитрия Медведева со словами "Украина исчезнет... потому что она никому не нужна".

Читайте также: