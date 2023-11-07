Подоляк прокомментировал скандальную статью NYT о расколе между Зеленским и Залужным

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг информацию, обнародованную в статье NYT, о расколе между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом политик сказал во вторник, 7 ноября, во время телемарафона.

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"У нас есть верховный главнокомандующий – он не может раскалывать, потому что верховный главнокомандующий наоборот – все собирает. И у нас сегодня есть абсолютная синхронизация позиций верховного главнокомандующего и военной вертикали, потому что верховный главнокомандующий выстраивает свое понимание тактики и стратегии на данных разведки, данных Генерального штаба и всех других дополнительных материалов. Он принимает политические решения исходя из информации, которую он получает в рамках военного кабинета, Ставки или селекторов. Невозможно расколоть. Зачем?", — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что сегодня "видит в социальных сетях определенное "соревнование", которое не в пользу Украины.

"Они хотят дополнительно деморализовать и так тяжелый морально-эмоциональный фон, в котором мы находимся 620 дней войны. Далее – они хотят показать нашим партнерам, что у нас нет единства. Третье, главное – они хотят вести переговоры с Россией, показав, что мы настолько слабы, что готовы сегодня вести переговоры на условиях РФ", — подытожил политик.