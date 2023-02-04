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Подоляк прокомментировал угрозы Медведева "жестоко ответить" на поставку Украине ракет

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1435
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Подоляк прокомментировал угрозы Медведева "жестоко ответить" на поставку Украине ракет

Фото: Associated Press

В Офисе президента отреагировали на угрозы замглавы российского Совбеза Дмитрия Медведева по поводу ракет, которые Украине передадут из США.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал угрозы Медведева "ответить" на поставку Украине ракет дального действия, которые прибудут из США.

Об этом Подоляк написал в своем твиттере.

"Международное право четкое. Украина может освобождать свои территории, применяя любые инструменты. Крым — это Украина. Поэтому угрозы официальных лиц России об "ударах возмездия" — это только фиксация намерения совершения массовых убийств и попытка пугать в традиционном стиле России. Всегда игнорируйте Медведева", — написал Подоляк.

Напомним, 4 февраля заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил Киеву из-за предоставления нового современного оружия для ВСУ от западных партнеров. Мол, ответ РФ будет "жестким", если Украина применит американские ракеты дальностью 150 км и нанесет удары по территории России или аннексированному Крыму.

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Дата публикации
Просмотры
1435
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