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Подоляк прокомментировал вероятное отступление россиян с правого берега Херсонщины: радоваться рано

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1269
Время на прочтение
1 мин
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Подоляк прокомментировал вероятное отступление россиян с правого берега Херсонщины: радоваться рано

Фото: Getty Images

Подоляк считает, что об отступлении оккупантов с правого берега Херсонщины можно будет говорить тогда, когда над городами области будет развеваться украинский флаг.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что пока рано говорить о выводе российских войск из южного города Херсона.

Об этом он сказал 9 ноября в комментарии Reuters.

"Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить об уходе России", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 9 ноября отдал приказ командующему так называемой "спецоперацией" в Украине Суровикину начать отвод войск за реку Днепр. Оккупанты якобы должны покинуть правобережье в ближайшие сроки.

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Дата публикации
Просмотры
1269
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