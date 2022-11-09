Подоляк прокомментировал вероятное отступление россиян с правого берега Херсонщины: радоваться рано

Подоляк считает, что об отступлении оккупантов с правого берега Херсонщины можно будет говорить тогда, когда над городами области будет развеваться украинский флаг.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что пока рано говорить о выводе российских войск из южного города Херсона.
Об этом он сказал 9 ноября в комментарии Reuters.
"Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить об уходе России", — подчеркнул Подоляк.
Напомним, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 9 ноября отдал приказ командующему так называемой "спецоперацией" в Украине Суровикину начать отвод войск за реку Днепр. Оккупанты якобы должны покинуть правобережье в ближайшие сроки.
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