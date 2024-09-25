Подоляк прокомментировал заявления о "долгой" войне в Украине: "Никакой логики"

Заявления о якобы "долгой" войне России против Украины и возможных территориальных уступках неуместны. Если такие тезисы были понятны в начале полномасштабного вторжения, то сейчас они лишены логики.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "РБК-Украина".

Как подчеркнул Подоляк, некоторые наши партнеры до сих пор говорят о том, что война может быть долгой. Он не понимает, зачем это делать.

"Понятны ресурсные возможности России, понятны производственные возможности России, понятно, что Россия сегодня в ресурсном дефиците, точно так же, как и Украина. И потому опирается на ресурсные возможности Ирана, Северной Кореи", – отметил Подоляк.

Сегодня государство-агрессор находится в тяжелых социальных испытаниях, речь идет, в частности, и об экономике. Так что говорить о "затяжной" войне просто неуместно.

Три важных фактора для окончания войны

По словам советника руководителя ОПУ, среди факторов:

политические решения – относительно НАТО

экономические решения – эмбарго и использование российских замороженных активов

увеличение ударов по территории России – для этого необходимо существенно увеличить инвестиции в военное производство и поставку техники

"Это настолько очевидно, что здесь не надо говорить о "10-летии", "2026 году", "надо уступить территории". Это все какая-то странная история для меня. Почему? Потому что в начале полномасштабного вторжения я бы это понимал. Сегодня – никакой логики. Просто заявляют тезисы, которые нельзя логически объяснить", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил: в случае победы Россия получит свои дивиденды – определенную часть захваченной территории. Впрочем, убежден советник ОПУ, это вряд ли остановит ее.

"То есть она (Россия – ред.) может сказать: "Да, все, дальше я не буду идти, потому что я свои задачи не реализовала, я не доминирую"? Напротив, извините за это русское слово: "Я опущенная в репутационном плане и я не буду дальше кошмарить Украину"? Ну это же бред какой-то. И Европу, и Восточную Европу прежде всего. "Я больше не буду инвестировать в террористические действия, в ультраполитические действия на территории"? Ну то есть в чем логика таких предложений (по уступкам территорий – ред.)? И давайте мы (Запад – ред.) на складах будем хранить оружие, мы видим, что наше оружие намного эффективнее. Если мы там увеличим на 30% поставки в Украину, на 40%, то это будет существенно увеличивать поражение российской техники, живой силы и инфраструктуры. Нет, мы будем оставлять это на складах для того, чтобы самим потом использовать. В чем здесь логика?" – высказался Михаил Подоляк.

Напомним, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о приближении окончания войны в Украине уже осенью 2024 года, нынешняя военно-политическая ситуация выглядит иным образом. Так, эксперты, мировые политики и СМИ прогнозируют, что война будет продолжаться и в 2025-2026 годах. В частности, медиа пишут о возможном украинском контрнаступлении в следующем году.

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