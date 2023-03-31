Подоляк раскритиковал работу МАГАТЭ на Запорожской АЭС: За полгода никаких результатов

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что недавний визит Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС лишь подтвердил неэффективность и недееспособность МАГАТЭ.

Работа миссии МАГАТЭ и визит гендиректора Рафаэля Гросси на временно оккупированную россиянами Запорожскую АЭС – это лишь голословные утверждения, которые на практике не дают конкретного результата.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По его словам, МАГАТЭ более полугода пытается создать безопасную зону вокруг ЗАЭС, однако дойти до финала и вернуть станцию под юрисдикцию Украины до сих пор не удалось.

"Это подчеркивает качество этих международных институций и влияние на эти институции России. Оно существенное. К сожалению, это только голословные утверждения, не имеющие никакого желания быть реализованными в каком-то конкретном логическом плане. То есть приехали, что-то заявили, выполнили свою миссию", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что недавний визит Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС лишь констатировал неэффективность и недееспособность МАГАТЭ.

Напомним, Рафаэль Гросси настаивает на создании зоны безопасности на станции, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу. От идеи демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС МАГАТЭ отказались из-за "трудностей с реализацией этого процесса".

Однако после того, как Гросси посетил украинскую Запорожскую АЭС в среду, 29 марта, он заявил, что обеспечить безопасность на станции уже невозможно. Мол, количество войск вблизи АЭС значительно увеличилось.

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