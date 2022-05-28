Подоляк рассказал, что ждет Европу, если она попытается договориться с "гопником с ядерным чемоданом"

Подоляк рассказал, что ждет Европу, если она попытается договориться с "гопником с ядерным чемоданом"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что некоторые страны, стремящиеся "договориться" с Россией с помощью переговоров, допускают "катастрофическую ошибку", потому что РФ можно остановить только общей силой.

По словам Подоляка, некоторые иностранные партнеры надеются, что в вопросе войны можно действовать как и в бизнес-конфликтах: договориться о компромиссах, урегулировать спор и возвратиться к прежней жизни. Однако это совсем не так.

Об этом Подоляк написал в своем Телеграмм-канале.

"Иногда у некоторых наших партнеров проскакивает вопрос: не стоит ли попробовать договориться с россией за столом переговоров? В основе этого предложения лежит гипотеза, что здесь – как в бизнес-конфликтах: можно договориться о компромиссах, урегулировать спор и вернуться к прежней жизни. Отвечу прямо: это катастрофическая ошибка, вытекающая из неверного понимания природы этой войны и ее подлинных мотивов. Что ведет к ужасным последствиям для всего мира", - написал Подоляк.

Он убежден, что какие-либо договоренности с Россией "не стоят и ломаной копейки", ведь "разве можно договариваться со страной, которая всегда цинично пропагандистски лжет". Подоляк подчеркнул, что любые объяснения РФ – это только игра слов.

"На самом деле россия развязала классическую захватническую войну вроде Средних веков: малообразованный, но увешанный крылатыми ракетами агрессор решил захватить значительно более современную и менее вооруженную страну, уничтожить ее народ, вернуть на территории разруха, грязь и толпы пьяных бомжей, а также присвоить себе чужое имущество. Такова природа российского имперского государства – страны-гопника: она создает новые ценности, но упорно разрушает чужие", - написал советник главы ОП.

Подоляк заверил, что Украина будет воевать с Россией до победного финала. А если Запад снова покажет страх перед "российским монструозным миром", то мир будет ждать "кровавый передел границ, хаос, волны беженцев, голод, новые правила безопасности, когда человеческая цивилизация вынуждена платить дань гопнику с ядерным чемоданчиком".

По словам Подоляка, Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности.

"А варвара можно остановить только силой. И только вместе. И сделать это мы ради наших детей. Таких открытых, чистых, прогрессивных улыбающихся миру. Иначе… мир ждут очень темные времена", — написал Подоляк.

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