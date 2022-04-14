Подоляк рассказал, на каком этапе находится создание "стамбульского коммюнике" после украинско-российских переговоров

Юридические консультанты обеих стран работают над формулировками окончательного заявления по переговорам в Стамбуле.

Сегодня юридические консультанты Украины и России работают над формулировкой "стамбульского коммюнике", чтобы не допустить в дальнейшем новых эскалаций и обеспечить мирное послевоенное будущее Украины.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил ТСН.

По его словам, сегодня продолжается обсуждение так называемого "стамбульского коммюнике", а именно его юридических формулировок.

"Сегодня идет обсуждение так называемого "стамбульского коммюнике", юридических формул, которые там прописаны, которые предложены украинской стороной для того, чтобы мы могли выйти действительно на гарантии безопасности для Украины и чтобы у нас не повторялись такие эскалации и такие военные действия, которые "предложила" Российская Федерация, которая разрушает сегодня наши города, гражданскую инфраструктуру и прочее", — говорит Подоляк.

Советник руководителя ОП отмечает, что юридические консультанты обеих стран работают над формулировками "стамбульского коммюнике" и уточнением позиций для того, чтобы это соответствовало международно-правовым нормам, которые должны описывать послевоенное время в Украине.

Напомним, ранее глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия сообщил, что переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме.

Михаил Подоляк рассказал об обсуждении "стамбульского коммюнике"

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