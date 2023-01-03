Подоляк рассказал, о чем нужно помнить желающим "поболтать о переговорах" Украины с Россией

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, о чем, на его взгляд, следует помнить желающим подискутировать о переговорах между Украиной и Россией.

Соответствующее пост он сделал в своем аккаунте в Twitter.

"Нужно помнить главное, особенно когда хочется "поболтать о войне или переговорах": Россия пришла в чужую страну убивать ее граждан. Россия массово обстреливает всю территорию Украины. Россия пытается захватить часть чужой территории. Россия – единственный автор неспровоцированной войны в Европе", — написал Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк выразил мнение, что Россия больше всего боится, что Украина пойдет до конца и потребует полного вывода российских войск, будет говорить о демилитаризации РФ и т.д.

Также он перечислил составляющие "переговоров", к которым стремится РФ.

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