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Подоляк рассказал, о чем нужно помнить желающим "поболтать о переговорах" Украины с Россией

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
417
Время на прочтение
1 мин
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Подоляк рассказал, о чем нужно помнить желающим "поболтать о переговорах" Украины с Россией

Фото: Getty Images

РФ – единственный автор неспровоцированной войны в Европе, отмечает Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, о чем, на его взгляд, следует помнить желающим подискутировать о переговорах между Украиной и Россией.

Соответствующее пост он сделал в своем аккаунте в Twitter.

"Нужно помнить главное, особенно когда хочется "поболтать о войне или переговорах": Россия пришла в чужую страну убивать ее граждан. Россия массово обстреливает всю территорию Украины. Россия пытается захватить часть чужой территории. Россия – единственный автор неспровоцированной войны в Европе", — написал Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк выразил мнение, что Россия больше всего боится, что Украина пойдет до конца и потребует полного вывода российских войск, будет говорить о демилитаризации РФ и т.д.

Также он перечислил составляющие "переговоров", к которым стремится РФ.

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Дата публикации
Просмотры
417
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