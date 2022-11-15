Подоляк: Россия не может продолжать существовать в нынешнем виде, она должна пройти политтрансформацию

Россия должна пройти политическую трансформацию и быть наказанной после поражения в войне с Украиной.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия не может продолжать существовать в нынешнем виде и с нынешними правящими элитами.
Об этом он написал в своем твиттере.
Подоляк подчеркнул, что РФ должна быть наказана за свои действия в Украине. Как следствие, страну ждет политическая трансформация.
"Не надо бояться правды. Россия не может продолжать существовать дальше в нынешнем виде и с нынешними правящими элитами. Россия должна проиграть, быть наказана за пренебрежение международным правом и пройти политтрансформацию. Чем раньше все это поймут, тем меньше будет жертв в дальнейшем…" — написал Подоляк.
Напомним, ранее Михаил Подоляк обратился к российскому военному командованию на фоне кремлевской пропаганды о якобы "подготовке к наступлению ВСУ на приграничные города РФ". Он отметил, что Украину интересует только освобождение украинской территории от российских оккупантов.
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