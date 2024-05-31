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Подоляк сказал, была ли Украина западным оружием по России

Подоляк сказал, была ли Украина западным оружием по России

Советник ОПУ Михаил Подоляк / Фото: Getty Images

Мы используем собственное дальнобойное оружие – как дроны, так и эти ракеты.

В преддверии издания AFP написало, что Украина уже несколько раз била по России западным оружием. В Офисе президента отмечают: наше государство строго соблюдает договоренности с партнерами на разных уровнях.

Об этом в интервью 24 Rаналу сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Следует избавиться от иллюзий

Как отметил советник, у Украины есть определенный объем своего дальнобойного оружия: дроны, ракеты. Это понимает и Россия и наши партнеры. Это оружие используется так, как необходимо использоваться. Независимо от территории, где расположено то или иное место, оно должно быть уничтожено, если это относится к инфраструктуре войны.

"Совершенно законно Украина все делает, потому что это прописано в соответствующих пунктах международного права. Переговоры о необходимости использования западного оружия по территории в полном объеме оккупированной и по территории пограничной России ведутся. Почему это важно? Потому что важно количество используемого оружия (ВСУ) – 24 Канал)",объяснил Подоляк.

Наше оружие недостаточно, чтобы ежедневно уничтожать накопления вдоль наших государственных границ. А это нужно делать.

"Там идет накопление, ты ждешь, пока они (русские – 24 Канал) зайдут резать твоих людей, а после этого ты уже напрямую имеешь прямое боестолкновение. Когда твои люди должны это останавливать, не оружие высокоточное, дальнобойное, а твои люди, это нонсенс, учитывая количество ресурса, который есть в России. Поэтому эти переговоры идут", — заключил Подоляк .

Ранее Подоляк рассказал, чего ждать от россиян на фронте летом.

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