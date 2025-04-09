Подоляк спрогнозировал, когда у Трампа лопнет терпение относительно "фюрера" Путина

Михаил Подоляк / © Getty Images

Реклама

Российская Федерация накапливает ресурсы и увеличивает количество атак беспилотниками по Украине. Это будет постепенно обнулять репутацию президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-канала ”РБК-Украина”.

Политик отмечает, что хотя Трамп говорит, что готов к переговорам, и предлагает свою стратегию для мирного урегулирования, но эти попытки нейтрализуются действиями диктатора РФ Владимира Путина, ведь фюрер пытается продолжить военную эскалацию.

Реклама

“Все, что говорит Трамп, что он готов договориться, что он предложил что-то, что его стратегия абсолютно действенная, Путин это все обнуляет”, — говорит Подоляк.

Эти действия России не могут оставаться без ответа. Представитель ОП убежден, что Вашингтон в конечном счете будет вынужден изменить свою стратегию по отношению к Москве, в частности, реализовать концепцию жесткого принуждения к России, которая будет включать в себя значительные санкции и наращивание военных возможностей Украины для нанесения мощных ударов по территории РФ.

“Рано или поздно ты должен прийти к конкретному пониманию, что тебя унижают раз за разом. Делает это исключительно Россия. Это делает Россия сознательно. Путин абсолютно искренне вкладывается в то, чтобы заставить Трампа, еще затянув время, играть в российскую игру, но при этом обнуляя его репутацию”, — подчеркивает Подоляк.

По словам Подоляка, терпение у Трампа, вероятно, лопнет в ближайшие месяцы. Политик считает, что “психологический дедлайн” для Штатов наступит в середине–конце мая. По его словам, к этому времени всем станет очевидно, что Путин унижает Трампа.

“Этот вопрос месяцев. То есть к середине–концу мая уже будет понятно, что это не работает”, — подчеркнул он.

Подоляк прогнозирует, что США либо изменят свою стратегию по отношению к России, либо будут вынуждены полностью адаптироваться к “российской игре”, что совершенно не соответствует психотипу Дональда Трампа.

Напомним, политолог Игорь Рейтерович отмечает, что сейчас президент США Дональд Трамп снисходителен к Кремлю. Впрочем, вскоре он может прибегнуть к новым методам в общении с Москвой, ведь Россия не демонстрирует готовности к уступкам и договоренностям.

Дата публикации 08:00, 09.04.25 Количество просмотров 40 Премьер Бельгии прошелся по Путину и Трампу: РФ устроила унижение для ЕС и США