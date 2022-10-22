Подоляк: Ударами по критической инфраструктуре Украины Путин хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что ударами по украинской критической инфраструктуре Путин хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу.

Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.

"Ударами по критической инфраструктуре Украины Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу. Удастся ли Путину реализовать свой план сегодня, зависит только от лидеров в европейских столицах. Единственный способ остановить гуманитарную катастрофу — скорая передача ПВО и ракет к ней", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, утром 22 октября на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, прозвучала воздушная тревога. Враг пытался оставить без света всю Украину. От вражеских обстрелов пострадали многие области, в том числе на западе и в центре Украины. К счастью, большинство вражеских ракет удалось сбить, однако некоторые из них все же долетели до своей цели. О ситуации в областях — в материале ТСН.ua.

Читайте также: