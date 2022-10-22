Подоляк: Ударами по критической инфраструктуре Украины Путин хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу

Остановить гуманитарную катастрофу, которую хочет добиться российский диктатор, можно только благодаря европейской ПВО.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что ударами по украинской критической инфраструктуре Путин хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу.
Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.
"Ударами по критической инфраструктуре Украины Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу. Удастся ли Путину реализовать свой план сегодня, зависит только от лидеров в европейских столицах. Единственный способ остановить гуманитарную катастрофу — скорая передача ПВО и ракет к ней", — подчеркнул Подоляк.
Напомним, утром 22 октября на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, прозвучала воздушная тревога. Враг пытался оставить без света всю Украину. От вражеских обстрелов пострадали многие области, в том числе на западе и в центре Украины. К счастью, большинство вражеских ракет удалось сбить, однако некоторые из них все же долетели до своей цели. О ситуации в областях — в материале ТСН.ua.
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