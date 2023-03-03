Подоляк указал на "первые колокольчики" перераспределения власти в России: "По окончании войны РФ будет другой"

Кроме того, Подоляк рассказал, что в рамках переговоров с РФ украинская сторона будет настаивать на ее демилитаризации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что то, что сейчас происходит в России, является первым признаком ближайших беспорядков и перераспределения власти.

Такое мнение Подоляк сказал в эфире телеканала "Мы — Украина" в пятницу, 3 марта.

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"Я думаю, что взрывы, эксцессы, взрывы нефтебаз являются первыми признаками того, что в России будут беспорядки. Это перераспределение власти. Россия — не демократическая страна. Беспорядки приведут к власти на время людей, которые будут достаточно авторитарны, но не масштабированы". Они будут продолжать выяснять между собой отношения — кто из них более масштабен для определенных территорий, однако это не проблема для мира, а наоборот — решения, ведь намного более компактная Россия не будет такой опасной. всегда будет опасна для мира", — рассказал политик.

Также Подоляк добавил, что в рамках возможных переговоров с РФ украинская сторона будет настаивать на демилитаризации страны-агрессора. Он считает, что западные партнеры поддержат их в этом.

"Кстати, в рамках переговорного процесса мы зададим вопрос, что Россия должна быть демилитаризована, она должна ограничить количество ракет. Я думаю, что партнеры нас поддержат. Сегодня Россия говорит уже не о денацификации. Используя своих "полезных друзей" РФ заявляет, что если бы "с Россией говорили о ее ожидании гарантий безопасности России, то она бы ни на кого не нападала". Мы сейчас будем задавать другой вопрос — у нас есть проблемы с тем, что Россия опасна страна, и мы хотим, чтобы она убрала определенную количество ракет. Россия даже не понимает, что будет вообще иначе выглядеть после этой войны и уже никто не будет слушать ее ультимативные требования", — подытожил Подоляк.

Взрывы и провокации в России

Напомним, 2 марта российские пропагандисты заявили о "проникновении украинских диверсантов" в Брянскую область. Более того, они придумали, что якобы "ДРГ" захватили заложников в селе Сушаны Брянской области. Но потом появилось видео с бойцами "Русского добровольческого корпуса" (РДК), которые взяли ответственность за диверсионную вылазку на себя. В украинских властях озвучили две версии произошедшего — провокация Кремля или действия российских партизан.

Вечером этого же дня в окрестностях города Коломна Московской области раздался громкий взрыв. Местные жители сообщали, что от взрывной волны дрогнули дома. РФ разделились мнения о причинах инцидента.

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