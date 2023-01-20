Подоляк высмеял размещение ПВО на крышах в Москве: "Докажите, что "все идет по плану"

Советник главы Офиса президента Михаила Подоляка высмеял российскую верхушку из-за того, что в Москве на крышах админ зданий появились комплексы ПВО. В частности, "Панцирь-С1".

Свое мнение представитель ОП выразил в Twitter.

"Не хочет ли Лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российской ПВО в жилых кварталах?" – отметил Подоляк.

Подоляк также призвал главу Кремля Владимира Путина и его спикера Дмитрия Пескова доказать, что "все идет по плану": "Не хочет ли Путин/Песков еще раз объяснить концепцию "трехдневной специальной военной операции" и доказать, что "все по плану"?" .

ПВО на московских крышах

На админпостройке российского Минобороны установили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Он предназначен для противовоздушной обороны. К слову, министерство расположено в нескольких километрах от Кремля.

У диктатора Путина заявляют, мол, ничего о ПВО не знают. В Кремле подчеркивают, что такие вопросы следует задавать Минобороны, которое "отвечает за безопасность страны и столицы".

Между тем военный эксперт Олег Жданов считает, что в Москве понимают, что поражение военных объектов на территории РФ вполне возможно. Потому и начали устанавливать системы защиты на крышах админзданий.

Читайте также: