Подоляк высмеял размещение ПВО на крышах в Москве: "Докажите, что "все идет по плану"

Вспомнил представитель ОП Путина и Пескова.
Советник главы Офиса президента Михаила Подоляка высмеял российскую верхушку из-за того, что в Москве на крышах админ зданий появились комплексы ПВО. В частности, "Панцирь-С1".
Свое мнение представитель ОП выразил в Twitter.
"Не хочет ли Лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российской ПВО в жилых кварталах?" – отметил Подоляк.
Подоляк также призвал главу Кремля Владимира Путина и его спикера Дмитрия Пескова доказать, что "все идет по плану": "Не хочет ли Путин/Песков еще раз объяснить концепцию "трехдневной специальной военной операции" и доказать, что "все по плану"?" .
ПВО на московских крышах
На админпостройке российского Минобороны установили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Он предназначен для противовоздушной обороны. К слову, министерство расположено в нескольких километрах от Кремля.
У диктатора Путина заявляют, мол, ничего о ПВО не знают. В Кремле подчеркивают, что такие вопросы следует задавать Минобороны, которое "отвечает за безопасность страны и столицы".
Между тем военный эксперт Олег Жданов считает, что в Москве понимают, что поражение военных объектов на территории РФ вполне возможно. Потому и начали устанавливать системы защиты на крышах админзданий.
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