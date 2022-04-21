Подоляк заявил о новом фронте войны с Россией — возвращении украинцев из депортации

Подоляк заявил о новом фронте войны с Россией — возвращении украинцев из депортации

Михаил Подоляк убежден, что Россия будет всячески препятствовать возвращению домой украинских граждан, принудительно депортированных с временно оккупированных территорий Украины или мест активных боевых действий.

Советник руководителя Офиса Президента считает, что возвращение этих людей станет еще одним фронтом для нашего государства после завершения активной фазы войны.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Это тяжелая процедура, которая потребует, чтобы там были страны-посредники или международные институции, которые позволят нам вернуть людей. Хочу отметить, что это тоже будет война. После войны – война за то, чтобы забрать своих людей обратно", – заявил Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Единые новости".

По его мнению, Россия, имеющая историческую традицию и практику так называемого "переселения народов" для того, чтобы оторвать их от родной земли, никогда не признается, что людей увезли насильно.

"Они не скажут нам объективной информации, что, например, из 100 тысяч вывезенных из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы туда", — подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОП уверяет, что Россия и дальше будет лгать всему миру, мол: "Смотрите – эти люди захотели уехать из Украины в такую большую и процветающую страну, им комфортно жить в Томске".

"Украинцы, проживавшие в красивых городах, имели возможность ездить по миру, строить карьеру, учиться в хороших учебных заведениях, выбрали в качестве места жительства эти разваленные, никому не нужные и никчемные города Российской Федерации?" – говорит Подоляк.

Относительно возможностей возвращения депортированных граждан Украины Михаил Подоляк отметил, что, прежде всего, нужно будет изучить, кого, как и при каких условиях вывезли в Россию, кто выразил согласие, а кого депортировали насильно. После этого необходимо составить юридически выверенные списки, передать их российской стороне.

Далее к этим людям должны приехать посредники или представители международных организаций, которые будут внушать доверие, чтобы граждане могли открыто общаться с ними и не боялись рассказать, что хотят вернуться в свою страну.

"Это целая юридически выверенная процедура, чтобы мы их забрали назад", – резюмировал советник руководителя Офиса Президента.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что Украина уже готовится к переговорам с Россией о возвращении депортированных с оккупированных территорий украинцев. Процесс будет происходить одновременно с переговорами по обмену пленными.

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