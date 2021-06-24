Подошел и начал душить: в Харькове мужчина посреди улицы напал на 10-летнюю девочку, которая гуляла с подругами

Подошел и начал душить: в Харькове мужчина посреди улицы напал на 10-летнюю девочку, которая гуляла с подругами

Мужчина заявил, что перепутал ребенка со своей сестрой.

В Харькове на улице Сергея Грицевца 37-летний мужчина напал на 10-летнего ребенка, который гулял с подругами. Он подошел и начал ее душить.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

В полицию обратилась мать ребенка, которая сообщила, что 24 июня в 12:00 к ее дочери подошел незнакомый мужчина и начал ее душить. Девочке удалось вырваться от нападающего и убежать. У нее легкие телесные повреждения.

Правоохранители разыскали нападавшего. Им оказался 37-летний житель Харькова. Во время общения с полицией он вел себя неадекватно и заявил, что перепутал ребенка со своей сестрой. Мужчину задержали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Харьковской области 1-летний мальчик выпил хлорку.

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