Подошел к авто и порезал водителя ножом: в Днепре задержали мужчину, который под наркотиками устроил резню

Подошел к авто и порезал водителя ножом: в Днепре задержали мужчину, который под наркотиками устроил резню

Мужчина забрызгал из баллончика водителя, сидевшего в автомобиле с женой, после чего напал на него с ножом.

В Днепре правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений. Он под наркотиками с ножом набросился на водителя авто.

Об этом сообщили в Нацполиции области.

Как стало известно, происшествие случилось возле одного из домов на улице Донецкое Шоссе в Амур-Нижнеднепровском районе. Там неизвестный гражданин подошел к авто, в котором сидел мужчина и женщина, и начал провоцировать их на конфликт.

В какой-то момент он достал газовый баллончик, забрызгал из него мужчину и нанес ему несколько ножевых ранений спины.

“После совершенного нарушитель сбежал в подъезд одного из домов города, где и выбросил в шахту лифту нож. Проведенными мерами сотрудники полиции установили и задержали преступника. Им оказался 37-летний местный житель, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные отделения полиции №1 сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УК Украины", — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции области.

Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он отправится на срок до восьми лет.

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