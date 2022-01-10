Подошел к детям и прикасался к половому органу: в Кропивницком наказали извращенца, который обнажился на улице

Подошел к детям и прикасался к половому органу: в Кропивницком наказали извращенца, который обнажился на улице

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

В Кропивницком до 5 лет лишения свободы приговорили мужчину, который обнажился на улице и прикасался к своему половому органу на глазах у детей. Также в его телефоне была найдена детская порнография.

Об этом говорится в приговоре Ленинского районного суда города Кировограда (название суда не декоммунизировано — ред.), сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина в августе 2021 года подошел к многоэтажке, где играли дети. Он обнажился и прикасался к своему половому органу. Дети скрылись с места происшествия и сообщили обо всем своим родителям.

Когда мужчину задержали, во время обыска в его мобильном телефоне и компьютере нашли детскую порнографию. На суде мужчина вину признал и раскаялся.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы. Также ему на 3 года запретили работать на должности, имеющей отношение к несовершеннолетним. Мужчину также внесут в Единый реестр лиц, осужденных за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним:

В Николаевской области мужчина проник в комнату, где спала малолетняя дочь его знакомой, и изнасиловал ребенка.

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