Подошел сзади и хотел обнять: в Харькове жена, когда готовила ужин, едва не убила мужа

Ласки мужа едва не закончились для него трагически.
В Харькове суд вынес приговор женщине, которая подрезала мужа. После ссоры он хотел ее обнять, а та испугалась и вонзила ему в бок нож.
Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на реестр судебных решений.
Происшествие произошло в августе этого года. Муж и жена дома распивали алкогольные напитки и поссорились. Мужчина после этого ушел в другую комнату, а жена принялась готовить ужин и начала нарезать овощи.
В этот момент мужчина вернулся в кухню и, желая обнять женщину, подошел к ней сзади. Испугавшись и решив, что он хочет ударить ее, жена случайно вонзила в мужа нож. Удар пришелся в область печени.
После этого женщина побежала к соседям и с их телефона вызвала скорую. Пострадавшего с колотой раной доставили в больницу.
По данным правоохранителей, супруги помирились, женщина в содеянном раскаялась, а мужчина попросил ее строго не наказывать.
Октябрьский районный суд Харькова приговорил женщину к пяти годам лишения свободы по статье 121 ( "нанесение тяжких телесных повреждений") УК Украины с испытательным сроком на три года.
Напомним, что в Мукачево Закарпатской области ранения острым предметом получил 13-летний подросток. Он находится в травматологическом отделении.