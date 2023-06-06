Подойдут каждой: четыре модные стрижки для круглого лица (фото)

С помощью правильно подобранной стрижки можно скорректировать форму лица и подчеркнуть его черты. Женщины с круглой формой часто полагают, что им не подходят никакие вложения. Но это не совсем так. Какие стрижки лучше всего смотрятся на круглом лице?

Определяем форму лица правильно

Прежде всего, нужно точно определить, у вас круглое лицо. Часто люди ошибаются с геометрией и в результате стрижка смотрится не так, как вам бы того хотелось.

Для этого нужно обратить внимание на некоторые точки: выступ подбородка, челюстные углы, верх скуловой кости (ближе к ушам). Если, соединив последовательно эти точки, у вас получился круг, значит что у вас самое круглое лицо.

Как выбрать стрижку для круглого лица

Молодым девушкам идет практически все, вне зависимости от геометрии. А вот взрослым женщинам стоит обратить внимание на диагональные линии, которые будут нивелировать возникающие с возрастом проблемы (опущенные углы рта, носогубные складки, складки верхнего века и т.п.).

Итак, какие модные стрижки для круглого лица следует выбирать в 2023 году?

Пикси

Стрижка "пикси" (Деми Ловато) / Фото: Instagram

Эта стрижка всегда будет оставаться в моде, а еще она имеет несколько вариантов. Поэтому ее можно идеально подобрать для любой формы лица и любого возраста. В 2023 году выбирайте короткий вариант по форме головы или добавьте к стрижке удлиненную челку.

Автор книги "Стрижка, укладка, покраска и завывание волос" Лана Бриз советует выбирать девушкам с круглым лицом прически, контур которых расширяется от ушей вверх. И с этой задачей отлично справляется стрижка "пикси". Она отвечает всем требованиям: по бокам объема нет, а вот на макушке его достаточно.

Боб

Стыжка "боб" (Селена Гомез) / Фото: Instagram

Еще одна универсальная стрижка, которую по незнанию многие называют просто "каре". Хотя раз в жизни ее делала каждая девушка. Боб может выглядеть довольно интересно, если придать ему асимметрию или просто заложить прядь волос за ухо с одной стороны.

Женщинам, имеющим круглое лицо, не подойдет слишком короткий боб, который заканчивается на линии скул. Такой вариант только подчеркнет объем. А вот градуированный боб с удлинением в лицо или асимметричной челкой поможет создать объем на макушке и уравновесить пропорции.

Шегги

Стрижка "шегги" (Майли Сайрус) / Фото: Instagram

Смелая и очень можно стрижка для круглого лица. Но для нее важно хорошее состояние волос, чтобы сохранился необходимый объем, а пряди оставались текстурными.

Если нужно скрыть рыхлые щеки и чрезмерную полноту лица, стрижка "шегги" — идеальный вариант. Главными ее особенностями являются хаотические перепады длины и рваные кончики. Благодаря объему на макушке и обрамляющим лицо прядям шегги прекрасно справляется с коррекцией круглой формы.

Удлиненное каре с боковым пробором

Удлиненное каре с боковым пробором (Мила Кунис) / Фото: Instagram

Каре имеет множество вариаций и видов, поэтому можно с легкостью подобрать идеальную стрижку для круглого лица. Благодаря удлиненному каре можно скорректировать внешность, ведь длинные ровные пряди – это именно те вертикальные линии, которые доживают лицо и убирают лишний объем.

Передние пряди могут быть как ровными, так и рваными в зависимости от вашего желания или настроения. А основной деталью в этой прическе выступает боковой пробор. Благодаря ему лицо визуально вытягивается и приближается к овальному. Если у вас есть челка, его также следует укладывать набок.

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