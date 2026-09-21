Подождал 4 минуты: как пассажирка поезда Луцк-Киев осталась на перроне после эвакуации в Ровно

Интерсити / © УНИАН

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Пассажирка дневного «Интерсити» сообщением Луцк-Киев оказалась в неприятной ситуации во время воздушной тревоги. Когда в Ровно объявили эвакуацию, женщина решила действовать строго по инструкциям и направилась в ближайшее укрытие, однако поезд двинулся дальше, не дождавшись ее возвращения.

Об этом пассажирка по имени Наталья написала в Facebook.

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По словам пассажирки, большинство людей на перроне пренебрегли сигналами опасности и остались у вагонов. Впрочем, помня о предварительных обстрелах железнодорожной инфраструктуры, женщина решила не рисковать жизнью. Услышав через вокзальный громкоговоритель призывы отойти на безопасное расстояние и адрес укрытия, она направилась туда.

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«Конечно, в укрытие почти никто не пошел. Когда в приложении раздался отбой, я изо всех сил побежала назад. Вокзальный громкоговоритель объявил отбой чуть позже — и именно в этот момент я, находясь на мосту над путями, увидела, как мой поезд уезжает», — рассказывает Наталья.

Дозвониться на горячую линию «Укрзалізниці» пассажирке не удалось. Дежурная по вокзалу, которую Наталья встретила на месте, удивленно отметила, что поезд «подождал целых 4 минуты». Именно столько времени понадобилось женщине, чтобы бегом вернуться из укрытия на перрон.

Наталья выразила возмущение организацией процесса и задала ряд вопросов к перевозчику:

Почему посадка после отбоя совершалась без проверки наличия пассажиров?

Как люди должны были успеть добраться из укрытия за 4 минуты?

Почему сама эвакуация превращается в фикцию, когда большинство пассажиров просто остаются на платформе?

«Это счастье, что это произошло днем, в большом городе, и что я забрала с собой все вещи», — добавила пассажирка.

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Проблему удалось решить: Наталью подобрал следующий поезд, хотя она и прибыла в столицу с опозданием. Женщина призывает «Укрзалізницю» усовершенствовать процедуру проверки пассажиров после объявления тревоги и протестировать реальное время, необходимое для преодоления маршрута от ближайшего укрытия до перрона.

Ранее мы писали о том, что в России признают удары по украинской железной дороге и заявляют, что их цель — уничтожение логистики, которую используют, в частности, для «перевозки иностранного вооружения».

В то же время в «Укрзалізниці» считают, что российские атаки преследуют более широкие цели.

«Россияне стремятся изолировать наши прифронтовые громады, посеять панику и страх среди и без того истощенных людей, парализовать экономику», — отмечал глава правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский.

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