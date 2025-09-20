- Дата публикации
Подожгла в нетрезвом состоянии две машины в Киеве: какое наказание получила женщина
Женщину, которая нанесла владельцам авто ущерб на 300 тысяч гривен, приговорили к трем годам.
В Киеве суд признал виновной и приговорил к трем годам лишения свободы 27-летнюю женщину, которая подожгла два автомобиля.
Об этом сообщила полиция Киева.
Инцидент произошел в феврале 2025 года. В полицию поступили сообщения о возгорании двух машин, припаркованных на улице Рональда Рейгана и проспекте Красной Калины. На место происшествия выехали следователи и оперативные службы.
Правоохранители установили, что к преступлению причастна местная жительница. Находясь в нетрезвом состоянии, она подожгла мусор и положила его под автомобили марок Ford и Volkswagen. В результате поджога транспортные средства получили значительные повреждения, а владельцам нанесен материальный ущерб на сумму около 300 тысяч гривен.
Женщину быстро задержали и сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение имущества путем поджога. Собранные доказательства следователи передали в суд.
Деснянский районный суд Киева признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы.
