Подожгли и скрылись: в Киеве неизвестные сожгли автомобиль депутата облсовета (фото)

Подожгли и скрылись: в Киеве неизвестные сожгли автомобиль депутата облсовета (фото)

Сейчас правоохранители проводят следственные действия.

В Ровно неизвестные ночью подожгли легковой автомобиль, который стоял во дворе многоэтажки. Оказалось, что транспортное средство принадлежит местному депутату.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Ровенской области.

Как стало известно, инцидент произошел около 03:00 на улице Андрея Мельника. Мужчина припарковал автомобиль Audi Q5 во дворе многоэтажки. Среди ночи неизвестные подожгли легковушку, после чего скрылись с места инцидента.

Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит 39-летней женщине. При этом пользуется транспортным средством ее родной брат — 50-летний депутат областного совета.

В результате пожара огонь уничтожил салон автомобиля, а также моторный отсек. С места происшествия следователи изъяли и направили на экспертизу пожарный мусор и смывы горюче-смазочных материалов.

Национальная полиция Ровенской области

Кто именно причастен к поджогу, а также какие мотивы преступников — сейчас неизвестно. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в Киеве мужчина поджег кафе на Лесном массиве, потому что ему не понравилось обслуживание.

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