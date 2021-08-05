Подожгли и скрылись: в Киеве неизвестные сожгли автомобиль депутата облсовета (фото)

Сейчас правоохранители проводят следственные действия.
В Ровно неизвестные ночью подожгли легковой автомобиль, который стоял во дворе многоэтажки. Оказалось, что транспортное средство принадлежит местному депутату.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Ровенской области.
Как стало известно, инцидент произошел около 03:00 на улице Андрея Мельника. Мужчина припарковал автомобиль Audi Q5 во дворе многоэтажки. Среди ночи неизвестные подожгли легковушку, после чего скрылись с места инцидента.
Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит 39-летней женщине. При этом пользуется транспортным средством ее родной брат — 50-летний депутат областного совета.
В результате пожара огонь уничтожил салон автомобиля, а также моторный отсек. С места происшествия следователи изъяли и направили на экспертизу пожарный мусор и смывы горюче-смазочных материалов.
Кто именно причастен к поджогу, а также какие мотивы преступников — сейчас неизвестно. Продолжаются следственные действия.
Напомним, что в Киеве мужчина поджег кафе на Лесном массиве, потому что ему не понравилось обслуживание.