Подозрение директору НАБУ: Железняк предупредил о "спланированной акции"

НАБУ

Реклама

Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал информацию о подписании генеральным прокурором Русланом Кравченко подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу. Он отмечает: одной подписи недостаточно.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.

Реклама

По его словам, ключевым вопросом сейчас является то, будет ли подозрение фактически вручено. Железняк подчеркнул, что само появление информации о подозрении еще не означает завершения процесса.

Реклама

«Подозр недостаточно подписать, ее нужно еще вручить. Сейчас вообще сюр — объявили о подозрении к вручению», — отметил нардеп.

Он также заявил, что дальнейшие действия вокруг подозрения могут показать, речь идет о спланированной кампании против антикоррупционных органов.

«Если нет, и если информация, что сейчас Генпрокурора нет уже на месте, правда, то тогда конкретная коммуникация, кто сейчас „и.о. Генпрокурора“ и что он или она собирается с этим делать», — отметил он.

Железняк добавляет, что сейчас для Офиса президента «удобная ситуация», и есть соблазн просто «подвесить» все как крючок против НАБУ и САП.

Реклама

«Или быстро реализовать отстранение и списать это на „предшественников“, — заключил нардеп.

НАБУ и САП уже назвали ситуацию продолжением системной атаки на их независимость.

Как мы писали, генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. В то же время, по состоянию на момент публикации подозрение Кривоносу официально еще не вручено. НАБУ и САП заявили, что расценивают ситуацию как «продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы». Кравченко также призвал директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко подать в отставку.

Новости партнеров

Новости партнеров