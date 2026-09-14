Директор НАБУ Семен Кривонос

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НАБУ и САП расценивают подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу от генерального прокурора Руслана Кравченко «как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы».

Об этом говорится в официальном заявлении антикоррупционного бюро.

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«Эта атака началась не сегодня. Ее активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП Офису Генерального прокурора. НАБУ и САП не участвуют в политической борьбе. Мы действуем исключительно в рамках закона и готовы защищать независимость антикоррупционной системы», — говорится в заявлении.

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В бюро утверждают, что по состоянию на утро 14 сентября никакое подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено.

Также в ведомстве отрицали заявления генерального прокурора о якобы изъятии НАБУ уголовных производств.

«Все утверждения относительно якобы изъятия НАБУ таких производств не соответствуют действительности», — отметили в бюро.

В НАБУ считают, что, учитывая это, заявления генерального прокурора Руслана Кравченко, который недавно подал в отставку, сейчас носят «публичный, а не процессуальный характер».

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Отдельно в НАБУ и САП подчеркнули, что никогда не требовали «неприкосновенности» для своих работников или других лиц.

Подозрение директору НАБУ Кривоноса — что известно

Напомним, утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко, подавший заявление об отставке на фоне операции НАБУ и САП «Карфаген», сообщил, что подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу.

Президент Владимир Зеленский отреагировал и призвал Раду поддержать немедленное увольнение Кравченко с должности генерального прокурора.

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