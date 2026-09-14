Подозрение директору НАБУ от генпрокурора: Зеленский отреагировал неожиданным решением

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу от генпрокурора Руслана Кравченко. Глава государства призвал Раду поддержать немедленное увольнение последнего.

Об этом президент написал на официальной Telegram-странице.

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«У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Вот это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно», — отметил Зеленский.

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Подозрение директору НАБУ Кривоноса — что известно

Напомним, утром 14 сентября стало известно, что генпрокурор Руслан Кравченко подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу.

Заметим, что сам Кравченко ранее подал заявление об увольнении на фоне операции НАБУ и САП «Карфаген» по поводу крыши колцентров, в которой фигурируют прокуроры.

Сообщая о подозрении директору НАБУ, Кравченко заявил, что операция «Карфаген», по его словам, «была направлена не только против меня».

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