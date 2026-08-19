Подозрение после увольнения из ОП: Ирина Мудра оказалась под следствием (обновлено)

НАБУ

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Бывшей заместительнице главы Офиса президента Ирине Мудрой в среду, 19 августа, вручили уведомление о подозрении, вероятно, в рамках расследования дела о легализации средств, которым занимаются НАБУ и САП.

Об этом сообщил адвокат бывшей чиновницы Артем Крикун-Труш в комментарии РБК-Украина.

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По его словам, сегодня также были проведены два обыска на двух объектах, связанных с Ириной Мудрой.

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Адвокат добавил, что бывшую заместительницу главы ОП не задерживали.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Ирина Мудра в настоящее время находится на допросе в НАБУ, а ночь должна провести в изоляторе временного содержания.

«Ирина Мудра задержана. В настоящее время она проходит следственные действия в НАБУ. Сегодняшнюю ночь она проведет в изоляторе временного содержания», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Мудру ранее называли среди фигурантов антикоррупционного расследования НАБУ и САП, связанного с делом «Мидас».

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По данным следствия, речь идет о схеме легализации 150 млн грн наличными, которые, в частности, могли вводить в легальный оборот через счета подконтрольных компаний для внесения залога за одного из фигурантов дела.

Напомним, в тот же день стало известно, что президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудру с должности заместителя руководителя Офиса президента.

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