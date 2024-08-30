Подозрение в госизмене и жена с паспортом РФ: что известно о предполагаемом главе штаба беспилотных систем ВСУ

Роман Гладкий — командир военного судна и не имеет опыта работы с БПЛА.

Руководителем штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначен капитан первого ранга Роман Гладкий, бывший первый заместитель командующего Военно-морскими силами ВСУ.

Информация о назначении Гладкого появилась в Сети к вечеру 29 августа. В частности, об этом сообщили аналитики DeepState.

Официального подтверждения этой информации пока нет, однако в Deep State напомнили о противоречивом прошлом Гладкого.

По данным Deep State, командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский якобы был против того, чтобы Гладкого назначали на должность руководителя штаба.

"По нашей информации он вообще был против этого назначения, поэтому внутри несколько нарушена работа, которая создает определенные препятствия", — пишут аналитики Deep State со ссылкой на собственные источники.

С июля 2016 года Гладкий занимал должность начальника штаба и первого заместителя командующего Военно-Морскими ВСУ.

В 2018 году тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак отстранил Гладкого с этой должности на время служебного расследования. Уже тогда в СМИ писали, что это могло быть связано как с финансово-экономическими нарушениями, так и с информацией о российском гражданстве жены Романа Гладкого Елены.

В частности, "Думская" писала, что первые два года после начала войны жена Гладкого якобы продолжала вместе с детьми жить во временно оккупированном Крыму, а дочь украинского офицера занималась плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ.

Однако в Минобороны Украины в 2018 году опровергли данные о том, что это могло стать основой для служебного расследования в отношении Гладкого. В то же время ключевой причиной тогда назвали "ненадлежащее исполнение служебных обязанностей".

Что известно о Романе Гладком

48-летний капитан 1-го ранга родился в Винницкой области, учился в Севастопольском военно-морском институте.

С 1997 по 2013 годы занимал должности командира ракетно-артиллерийской боевой части малого противолодочного корабля "Луцк", командира среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко" и командира большого десантного корабля "Константин Ольшанский".

В течение 2015-2016 годов руководил управлением надводных и подводных сил Командование ВМС ВСУ.

С 2016 по 2018 годы занимал должность первого заместителя командующего ВМС.

В 2019 году Гладкий стал главой Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, а в декабре 2020 года был назначен заместителем руководителя штаба Командования ООС.

Что известно о семье Гладкого

Во время оккупации Севастополя россиянами Роман Гладкий выехал на подконтрольную Украине территорию, оставив в Крыму жену, имеющую российское гражданство Елену, и дочь.

В 2018 году журналисты опубликовали сюжет о том, что Гладкого пытались завербовать российские спецслужбы.

На фоне сюжета, финансово-экономических нарушений и обнаружения у супруги Гладкого российского паспорта его отстранили от должности руководителя штаба. Впоследствии его уволили с должности из-за "ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей".

Расследование по Гладкову осталось военной тайной. Впрочем, в Минобороны заявили, что другие причины увольнения военного, среди которых подозрение в госизмене, "не соответствуют действительности".

Реакция в Сети

В Сети бурно отреагировали на назначение руководителем штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого, подозреваемого в государственной измене, шпионаже и коррупции.

Об этом высказался украинский активист, волонтер и блогер Сергей Стерненко.

"Да, главком Сырский действительно назначил на должность начштаба Сил беспилотных систем Романа Гладкого, жена которого имеет российское гражданство, а его дочь выступала на соревнованиях под российским флагом", – написал он.

Стерненко предположил, зачем это было сделано: "Это сделано, чтобы разрушить ССС изнутри. Процесс полноценного запуска ССС саботируется. Указ президента о создании был еще в феврале, а закона о ССС до сих пор нет".