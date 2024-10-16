Подозрение в педофилии и развращении несовершеннолетних: задержан прокурор

Одного из сотрудников ДБР задержали по подозрению в педофилии и развращении несовершеннолетних. По данным СМИ, речь идет о начальнике отдела надзора за ГБР Черкасской облпрокуратуры.

Об этом пишет Офис Генерального прокурора.

Началось досудебное расследование

Как отмечается, проведение досудебного расследования было поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

"В ходе досудебного расследования 16.10.2024 с участием прокуроров Генеральной инспекции следователи ДБР при оперативном сопровождении работников Киберполиции задержали прокурора", — отметили в сообщении.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и обращении в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в немецком городе Бохум судят 30-летнего сирийца Захеда К., который переехал в Германию и зарабатывал на жизнь частными уроками по арабскому языку и Корану. Выходца из Алеппо обвиняют в надругательстве над шестью девочками в возрасте от 5 до 9 лет.

Читайте также: