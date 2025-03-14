Подозреваемая в незаконном обогащении экс-нардеп "Слуги народа" признала вину

14 марта состоялось первое судебное заседание по делу бывшей нардепки Ирины Кормышкиной и ее мужа Юрия Кормышкина.

Подозреваемая в незаконном обогащении бывшая народная депутат от "Слуги народа" Ирина Кормышкина и ее муж признали вину и заключили соглашение со следствием.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine в Facebook.

Сообщается, что 14 марта состоялось первое судебное заседание по делу экснардепки Ирины Кормышкиной и ее мужа Юрия Кормышкина. Защита просил провести закрытое заседание и суд частично удовлетворил ходатайство – если во время слушания прозвучат персональные данные, заседание закрывают.

В феврале этого года прокурор САП направил в суд обвинительный акт с двумя соглашениями о признании виновности Кормышкиной и ее мужа. По его словам, соглашения были инициированы стороной защиты на стадии досудебного расследования.

В настоящее время на подготовительном заседании прокурор озвучил, что в соглашении прописаны следующие условия для Ирины Кормышкиной:

искреннее раскаяние;

перечисление 20 млн грн в государственный бюджет;

донат на ВСУ – 1 млн грн в течение пяти месяцев;

"разоблачение друг друга";

общественный интерес: экономия ресурсов суда и правоохранительных органов;

лишение права занимать должности в органах государственной власти сроком два года.

Указывается, что Ирина и Юрий Кормышкин свою вину признали.

Муж экс-нардепа, кроме прочего, просил разрешения выехать за границу для лечения. По его словам, он работает в аграрном бизнесе и подорвался на противотанковой мини и имел перелом позвоночника. Именно поэтому, по мнению Кормышкина, ему нужно проходить лечение за границей. Судьба этой поездки зависит от решения прокурора.

Судья также поинтересовалась отсутствием на заседании поручителей – в частности, Давида Арахамии и Виталия Кима. Защита отметила, что вызвать поручителей не было нужды, однако судья с этим не согласилась.

Заседание отложили. В следующий раз также рассмотрят соглашение о признании виновности Юрия Кормышкина. Далее эти соглашения должен утвердить суд.

Ранее сообщалось, что бывшнго народного депутата от "Слуги народа" Ирину Кормышкину подозревают в незаконном обогащении на 20 млн долларов.

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