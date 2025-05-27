Подозреваемая во взяточничестве зампрокурора мобилизовалась в ВСУ — ЦПК

Мобилизацию используют во избежание уголовной ответственности

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Заместитель прокурора Запорожской области Наталья Максименко, которую поймали с поличным на получении взятки, добровольно мобилизовалась в Силы обороны Украины. Высший антикоррупционный суд должен был рассматривать ее дело 19 мая, но за 10 дней до того, 9 мая, Максименко получила статус военнослужащей.

Об этом сообщил «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

«Выглядит так, что речь идет об очередной подозреваемой, желающей избежать наказания с помощью мобилизации. Пока фигуранты коррупционных дел находятся на службе (преимущественно в глубоком тылу), сроки давности по их делам понемногу истекают. Поэтому пока депутаты не внесут изменения в закон, десятки фигурантов топдела, в том числе и Максименко, вполне законно избежат наказания», — говорится в публикации.

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Сотрудники САП и НАБУ разоблачили Максименко в сентябре прошлого года. По данным досудебного расследования, чиновник получила от «клиента» 40 тысяч долларов США, за что обещала «решить вопрос», то есть изменить подследственность по уголовному делу, обеспечить снятие ареста имущества и избежание уголовной ответственности.

Деньги нашли в багажнике автомобили, а заместителю прокурора вручили подозрение. Через некоторое время за подозреваемую внесли залог в размере 8 млн. грн. и она вышла из-под стражи на время следствия и судебного разбирательства.

Если мобилизация Максименко будет отменена, а вина доказана в суде, ей грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет. Если же она продолжит служить в ВСУ, у нее есть шанс избежать наказания по сроку давности.

Напомним, в Запорожье полиция задержала посредника, который за 3000 долларов «устраивал» уклонение от мобилизации. Деятелю грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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