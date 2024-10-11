Подозреваемого в дезертирстве Гнездилова отправили в СИЗО

Военный, публично заявивший о СЗЧ, будет находиться под стражей в течение 60 суток.
Военнослужащему Сергею Гнездилову, который публично заявил о самовольном оставлении воинской части, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения — пребывание в течение 60 суток под стражей в СИЗО без права на залог.
Об этом сообщает "Общественное".
Перед началом судебного заседания подозреваемый в дезертирстве сказал, что объявит голодовку, если в Минобороны не наработают законопроект о демобилизации.
В случае появления такого законопроекта Сергей Гнездилов пообещал вернуться на военную службу.
Действия бойца 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова квалифицируют как дезертирство. Прокурор подготовил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста без права внесения залога.
В зале Печерского районного суда Гнездилова поддерживали активисты.
Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, кто такой Сергей Гнездилов и как Сеть отреагировала на его поступок.
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